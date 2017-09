Bombardéry duněly, cvičení Ample Strike o sobě dalo vědět

Náměšťsko - Nízký průlet legendárních amerických bombardérů B-52 a B-1, kroužení bitevního vrtulníku Mi-24. Přelet gripenů i Su-22 či velkého tankeru KC135. Tak to ve středu kolem poledne vypadalo ve vzdušném prostoru nad vojenskou leteckou základnou Sedlec – Vícenice u Náměště nad Oslavou.

Spotteři, tedy fotografové, které fascinují letadla, chvílemi nevěděli, kam namířit objektiv dřív. Speciálně pro ně i novináře připravili vojáci v rámci mezinárodního vojenského cvičení Ample Strike 2017 opravdu výživnou podívanou.

„To se u nás vidí jen výjimečně,“ podotkla mluvčí cvičení Denisa Vernerová.

Tanker a bombardéry dlouze nalétávaly nad základnu, chvílemi se dostávaly poměrně blízko dukovanské jaderné elektrárny. Až nad ni ovšem nesmějí, je tam bezletová zóna. Původně se zdálo, že B-1 ani B-52 nebudou při cvičení k vidění a při plnění úkolů zůstanou ve velkých výškách. Nakonec ale došlo k dohodě a průlety byly pro zúčastněné zážitkem.

Vojáci ještě jako bonus v blízkých vícenických kasárnách připravili ukázku, jak to vypadá, když se k základně blíží trojice nepřátel a je nutné odrazit jejich útok.

Účastníci ukázky dostali pokyn k přípravě obranných pozic. Velitel vyslal požadavek na přidělení předsunutého leteckého návodčího včetně letecké podpory. Na základně se rozhostil klid, tři postavy vetřelců se rychle prosmýkly mezi budovami. Obránci už vyčkávali na svých pozicích, začaly padat výstřely, ozvaly se výbuchy, objevil se dým. Bylo nutné přesunout zraněné. Dva letečtí návodčí vykomunikovali navedení na nepřátele, na pomoc přilétl vrtulník Mi-24. Ten nakonec vetřelce zničil.

Takový byl scénář ukázky, které se zúčastnili poprvé v několikaleté historii cvičení Ample Strike příslušníci vzdušných záloh, které vznikly nedávno. Jsou to lidé s civilním zaměstnáním, kteří ve svém volném čase působí jako záložníci.

„Jsem rád za jejich účast, budeme je zapojovat čím dál víc,“ uvedl po bojové ukázce spokojený velitel vzdušných sil Armády České republiky Jaromír Šebesta.

Přihlížel taky zkušený letecký návodčí David Broum, dvakrát byl na bojové misi v Afghánistánu. „Vždycky jsme byli schopni navádět do zastavěných oblastí. Nyní je to tak, že se munice zpřesňuje. A je lépe naváděná, přizpůsobuje se aktuálním konfliktům. Snižuje se tak riziko ztrát civilistů,“ vysvětlil. Aby přiletělo to správné letadlo, návodčí podle jeho slov volá na určitou agenturu, která zprostředkovává vzdušnou podporu. Návodčí má vlastní volací znak a frekvenci, pracuje se zabezpečenými rádii.

Podle Davida Brouma je pustý hornatý terén Afghánistánu překvapivě těžší pro navedení na cíl, než hustě obydlená Evropa. Je tam stížená orientace kvůli málo záchytným bodům, které je nutné pilotovi přiblížit. Návodčí k práci potřebuje tři základní věci: rádio, mapu a kompas. Pokud si chce práci usnadnit, využije ještě například laserový dálkoměr, je to ovšem zátěž navíc, kterou musí nosit v terénu..

Broum bez obalu přiznává, že při své práci běžně zažívá strach. „Je to přirozená věc. Ochrana před tím, aby člověk neudělal zbrklost.“

Od 28. srpna, tedy začátku cvičení Ample Strike 2017, do úterý 5. září bylo provedeno už 800 navedení na cíl. Manévry jsou zaměřené především na sladění výcviku předsunutých leteckých návodčích s posádkami letounů a veliteli pozemních jednotek. Piloti uskutečnili 322 letů a ve vzduchu strávili téměř 500 hodin. Hlavní část cvičení končí 8. září.