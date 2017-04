Bochovice symbolizují dvě lopaty typické pro hledače ametystů

Vysočina – Milovníci houbových pokrmů si už mohou připravovat košíky. V lesích se pomalu začínají objevovat první jarní houby.„Už jsem našel penízovku smrkovou. Je to ale tak malá houba, že když by si z ní chtěl člověk udělat svačinku, tak to bude sbírat přes hodinu," pousmál se mykolog Oldřich Pojezný z Nového Města na Moravě.