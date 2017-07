Biograf Aladin bude novinkou Folkových prázdnin

Vysočina /ROZHOVOR/ – Miloš Zeman v pátek ukončil svou oficiální návštěvu Vysočiny. Navštívil krajské město, podíval se do Smrčné, Třeště, jaderné elektrárny Dukovany i do Humpolce. Byla to jeho čtvrtá návštěva Kraje Vysočina ve funkci prezidenta republiky.