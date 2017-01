Banka podpoří projekt Domova bez zámku

Náměšť nad Oslavou - Ještě do 6. ledna má sociální zařízení Domov bez zámku z Náměště nad Oslavou, zřizovaný Krajem Vysočina, otevřený účet veřejné sbírky.

Čím více peněz lidé darují, tím víc přidá organizaci jedna z komerčních bank fungujících v Česku. Domov se totiž se svým projektem Nemám slova, ale povídám si rád zařadil do programu ČSOB pomáhá regionům. Projekt Domova bez zámku se zaměřuje na komunikaci, která je alfou i omegou lidského bytí. Krajské zařízení poskytuje komunitní služby pro lidi s mentálním postižením.

V rodinných domcích ve skupinách po šesti žijí klienti životem, který se nejvíce podobá tomu běžnému. „U mnohých našich obyvatel se potýkáme s potížemi v porozumění mluvené řeči nebo ve schopnosti vyjádřit své potřeby a přání. Některým je mluvená řeč zcela odepřena. To však neznamená, že si s námi nechtějí povídat. Na nás je najít způsob, jak to zařídit. Skvěle nám v tom pomáhá alternativní a augmentativní komunikace," vysvětlila ředitelka Domova bez zámku Hana Šeráková s tím, že v těchto podobách komunikace používají pomůcky vyrobené konkrétnímu člověku a míru. „Jde o fotky, obrázky, znaky nebo piktogramy. Na to vše potřebujeme hodně materiálu, který nepatří mezi nejlevnější, a důležité je také proškolení personálu a kvalitní technické vybavení," doplnila Hana Šeráková.

Peníze chce Domov bez zámku použít na výrobu pomůcek pro alternativní a augmentativní komunikaci. „Předem děkujeme za podporu, každá koruna se počítá," uzavřela s nadějí v hlase Hana Šeráková.