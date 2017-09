Autobusy parkují, kde se dá

Třebíč – Bylo to rychlé střídání stráží, když radnice v Třebíči na poslední chvíli vybrala na konci prázdnin nového provozovatele svého důležitého dopravního uzlu – autobusového nádraží.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Ještě dnes je patrné, že vše není nejen lepší, ale zatím ani v původních kolejích. „Brzy budou služby na kvalitní úrovni,“ říká po měsíci fungování za nového provozovatele, místní společnost Tredos, její jednatel František Pléha.

Čeho si lidé všímají, je nejen nedostatek laviček v areálu autobusového nádraží a zatím chybějící velká elektronická orientační tabule. „Dostávají se k nám taky informace, že autobusy původního nájemce, společnosti ICOM transport, jsou zaparkované často po okolí, kde se dá, jen ne v prostoru nádraží. Nám se to nelíbí, není to vhodné,“ uvedl třebíčský starosta Pavel Janata.

Ví například o silničním zálivu u zimního stadionu. V hustém třebíčském provozu jsou překážející odstavené autobusy problém, přitom má ICOM své nadstandardní zázemí v bývalém Unipletu. „Možná chce dopravce ušetřit za přejezdy, proto tak činí,“ podotkl Janata.

Nemůže to mít souvislost i s tím, že ICOM, jenž zajišťuje pro kraj většinu linek modrými příměstskými autobusy, už není nájemcem nádraží, a tak musí za vjezd i odparkování v tomto prostoru platit někomu jinému, proto se snaží ušetřit? „Tak to není,“ reagovala předsedkyně představenstva ICOMu Kateřina Kratochvílová. „Jde pouze o pohodlnost řidičů, kteří mají dost prostoru ve firemním areálu v průmyslové čtvrti. Budeme takové jednání řešit se šoféry individuálně, neboť je nepřípustné,“ sdělila.

Ona sama ví, že v září někdo vyfotil řadu autobusů ICOM u zimního stadionu. „Jenže to jsme zrovna zajišťovali přepravu studentů katolického gymnázia na akci mimo město,“ vysvětlila.

V této souvislosti je nutné zmínit, že Tredos s ICOMem mezi sebou dosud neuzavřeli smlouvu o využívání autobusového nádraží v Třebíči. „Jednání není ukončeno. Nebudu proto do médií komentovat detaily. Obecně lze říci, že ICOM má připomínky k nové smlouvě. Která je v návrhu standardní, jsou v ní věci, které jsme měli v podmínkách od nich dříve my,“ sdělil jednatel Tredosu František Pléha.

Ani Kateřina Kratochvílová se k této věci zatím nechtěla jakkoli vyjadřovat. Nekomentovala tedy ani dotaz, zda se bude ICOM v případě nedohody s Tredosem snažit hledat zastávky pro své autobusy jinde ve městě.

Pokud by teoreticky taková situace nastala, k tomu starosta Janata uvedl, že by to musel schválit objednavatel dopravy, tedy kraj. A muselo by s tím souhlasit město, které by bylo proti. Licence neumožňuje dopravní firmě, aby si sama určovala, kde bude mít zastávku.

"Autobusové nádraží je pro nás stěžejní. Je to přirozený dopravní uzel. Pokud by byla snaha přesunout zastávky například na dopravní terminál u vlakového nádraží, rovnou říkám, že to nepůjde. Nepovolila by to hygiena kvůli další hlukové zátěži," vysvětlil Janata.

Podle informací Deníku účtuje Tredos dopravním firmám za vjezd, odparkování a využití areálu autobusového nádraží 99 korun bez daně za autobus. Tedy cenu, která v Třebíči platila za minulého nájemce. "V tuto chvíli nevím o tom, že by některá z linek, kterou zajišťuje společnost ICOM transport, k nám nezajížděla," doplnil jednatel Tredosu Pléha.

Tredos v tomto týdnu doplní chybějící lavičky v celém areálu autobusového nádraží a taky velkou informační tabuli ve výpravní budově. Do měsíce tam chce zkultivovat zastaralá informační okénka. Přibude automat na kávu. A chystá se v příštím roce opravit toalety, už o tom jedná s městem.