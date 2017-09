Auta z židů se budou moci přesunout i na nivu

Třebíč – Má to být vstřícný krok směrem k obyvatelům třebíčské židovské čtvrti. A vlastně i k turistům. Půlka parkoviště, které se nachází na Podzámecké nivě, bude od letošního 1. listopadu vyhrazena pouze pro rezidenty z židovské čtvrti, kteří vlastní parkovací kartu. Budou tam moci stát zdarma. Jde o asi 13 míst.

„Řešení vyplynulo ze schůzky s obyvateli z židů, která byla na jaře. Vyslyšeli jsme jejich prosby, že je problém s parkováním.,“ uvedla místostarostka Třebíče Marie Černá.

Taky procházející turisté si často stěžují. Ulice židovského města zapsaného v UNESCO jsou velkou část dne přecpané auty. Nevypadá to dobře a proplétat se k tomu ještě mezi projíždějícími vozidly ubírá na zážitku z unikátního prostředí.

Na bezplatném parkovišti na Podzámecké nivě často parkují přespolní, kteří míří třeba na finanční úřad na Žerotínově náměstí. Vznikne pro ně nějaká náhrada?

„Ano, navrhnu do rozpočtu Třebíče pro příští rok vznik zhruba stejného počtu nových parkovacích stání na nedalekém autobusovém nádraží. Cena bude okolo dvou milionů korun,“ uvedl vedoucí třebíčského odboru dopravy Aleš Kratina.

„Bude to v sektoru bývalého nástupiště E. Po jedné straně už šikmá stání jsou. Naproti jsou zatím jen podélná. Zrušíme je a uděláme z nich šikmá. Místo tam je,“ doplnil Kratina. Parkování v těch místech je zpoplatněné.

Co na nabídku parkování na Podzámecké nivě říkají samotní obyvatelé židů? Například Vlasta Hrubešová, která má v ulici Leopolda Pokorného galerii, nabídku radnice přijímá s rozpaky. „Jakmile si odvezu auto na Podzámeckou nivu, uvolním místo někomu přespolnímu. Spíš chybí represe ze strany policie, která by sem častěji jezdila a kontrolovala, kdo tu parkovat smí a kdo ne. Protože cizích řidičů sem jezdí hodně,“ sdělila svůj názor.

Navíc chce mít své auto na očích a ne v místech, kde se v noci může dít, jak říká, „cokoli“.

Podle vedoucího odboru dopravy Kratiny je potíž hlavně v množství vydaných rezidentských karet pro židovskou čtvrť. Protože v Židovském městě se nemůže parkovat kdekoli, je ustanoveno 57 parkovacích míst. „A karet je vydaných 104 kusů, pokud to počítáme bez parkovacích státní na Žerotínově náměstí pod zídkou, která lze také na kartu použít,“ vysvětlil.

Lidé v Třebíči se podle jeho slov musejí do budoucna smířit s tím, že bude snaha omezovat nejen parkování, ale taky pohyb osobních aut v centru.

„Jsme k tomu přinuceni neustálým nárůstem počtu aut, není to nějaká naše zlá vůle. Ulice ovšem nejsou nafukovací,“ zdůraznil. Chystá se revize dosavadního systému. To znamená, že se připraví koncept dopravy ve městě tak, aby všechny její druhy do sebe zapadaly, ulice nebyly přehlcené a každý se rozumným způsobem dostal tam, kam potřebuje. Říká se tomu plán udržitelné městské mobility.