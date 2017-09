Ateliéry na Vysočině se návštěvníkům otevřou již posedmé

Vysočina – Již posedmé se na Vysočině uskuteční akce Dny otevřených ateliérů, která ve dnech 7. a 8. října nabídne návštěvníkům na Vysočině přes 160 zajímavých míst.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Během prvního říjnového víkendu představí návštěvníkům výtvarníci, umělečtí řemeslníci a další umělci v rámci Dnů otevřených ateliérů svojí tvorbu i hotová díla. „Začínali jsme na padesáti ateliérech a letos je to kolem 160 míst, kam mohou lidé zavítat. Jsou tam samozřejmě i školy, kde budou prezentovány práce studentů. Například na Základní umělecké škole v Ledči nad Sázavou si mohou zájemci vyzkoušet tvorbu krátkého animovaného filmu,“ přiblížil program koordinátor Dnů otevřených ateliérů František Štibor.

Majitelé ateliérů předvedou v rámci akce techniky své tvorby, promluví si s návštěvníky o svém díle a na některých místech bude možnost si dílo rovnou zakoupit. „V některých dílnách jako třeba u keramiků nebo kovářů si lidé mohou dokonce sami vyzkoušet, jak se to dělá. Každé z řemesel má jinou techniku a proto je tady tato možnost poznat, jak to ten člověk vytváří. Naopak zkušení odborníci mohou zavítat rovnou za svým oblíbeným výtvarníkem,“ doplnil František Štibor.



Dle slov pořadatelů rodiny s dětmi nejvíce vyhledávají keramické a kovářské dílny, kde si děti tvorbu mohou také vyzkoušet. Zajímavým místem zapojeným do akce jsou i sklárny, kam se veřejnost běžně nedostane. Občas se naskytne i příležitost stát se na chvíli sklářem a foukat sklo.



Seznam všech ateliérů, dílen a umělců zapojených do projektu je k dostání v turistických informačních centrech nebo na internetových stránkách www.vysocina-kultura.cz.