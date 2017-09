Arboristé ošetří památné duby u Hrotovic na Třebíčsku

Hrotovice - Skupinu pěti desítek dvousetletých památných dubů u Hrotovic na Třebíčsku odborně ošetří arboristé. Kácet nebude třeba. Práce začnou v polovině září vyřezáváním náletových dřevin, skončí v prosinci. Po dobu prací bude do lokality zakázán vstup.

„Vycházíme z odborně zpracovaného posudku. Znalec vyhodnotil zdravotní stav všech stromů a navrhl jejich odborné ošetření,“ řekl Dalibor Šafařík z Krajského ředitelství podniku Lesy ČR.

Stromy čekají speciální druhy řezů, některé koruny zajistí vazby. Na místě zůstane jen část dříví se vzácnými druhy hmyzu nebo dutinovými živočichy. „Památné stromy jsou velmi významné z pohledu krajinných struktur. Bez odborného ošetření stromů dojde do několika desítek let k jejich rozpadu a zániku,“ řekl Roman Říha z Krajského ředitelství Brno.

Stromům se díky projektu prodlouží životnost a zvýší se bezpečnost návštěvníků. „Během provádění prací musíme omezit vstup do dané lokality. Ohrožený prostor vyznačíme páskami a arboristé dohlédnou na respektování tohoto omezení,“ dodal Šafařík.

Náklady na ošetření dosáhnou přibližně 300 tisíc korun. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionálního rozvoj.