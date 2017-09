Antonín Kalina získal dětskou mírovou cenu Anděl pro lepší svět

Třebíč /FOTOGALERIE/ – Zachránci židovských děti Antonínu Kalinovi se v úterý v pravé poledne se dostalo velkého uznání. Získal dětskou mírovou cenu Anděl pro lepší svět. Cenu, kterou vytvořily děti ze Školičky základů umělecké práce z Malé Morávky, přivezla a předala paní Helena Vaculíková, která je galeristkou a uměleckou vedoucí školičky.

Společně s ní přišli uctít Antonína Kalinu také náměstek hejtmana kraje Vysočina Pavel Pacal a ředitelka Městského kulturního střediska Třebíč Jaromíra Hanáčková. Váženou návštěvou ceremoniálu pak byl tajemník federace židovských obcí v České republice Tomáš Kraus.

Anděla, který ode dnešního dne patří Antonínu Kalinovi, vytvořily děti s pomocí galeristky Heleny Vaculíkové. „Jmenuje se Antonín, ale my mu s dětmi říkáme domácky Toníček,“ řekla Vaculíková. K vidění bude v pamětní síni Antonína Kaliny vedle Zadní synagogy. Viset by měl symbolicky nade dveřmi.

Nápad předávat Anděly pro lepší svět přitom nepochází z hlavy žádného dospělého. „S nápadem oceňovat významné osoby, které se zasloužily o lepší svět, přišel v roce 2010 jeden šestiletý chlapec, který působí v naší školičce. Myslím, že to jednou bude velký filozof,“ prozradila Vaculíková.

Do budoucna by se měla pamětní síň zachránce židovských děti rozrůst. „Postupně se nám daří získávat další a další materiály. Do budoucna by měly přibýt další dvě místnosti, které by navazovaly na expozici pamětní síně,“ sdělil Pacal. V síních návštěvníci nahlédnou do osudů sedmi nejznámějších zachráněných dětí Antonínem Kalinou.

IVANA ŘÍHOVÁ