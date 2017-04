Alternátor nabídne více projekcí na Zelený čtvrtek a Velký pátek

Třebíč - Ekotechnické centrum Alternátor v Třebíči vychází vstříc školákům a studentům, kteří 13. a 14. dubna budou mít velikonoční prázdniny, a rozšiřuje na tyto dva dny počet komentovaných programů na své unikátní projekční kouli.

V centru Alternátor.Foto: Deník/ František Vondrák

Oproti běžným všedním dnům, kdy se promítá dvakrát denně, se počet projekcí zdvojnásobí, přičemž návštěvníci budou moci zvolit ze dvou projekcí, a to Zemětřesení a 50 odstínů vesmíru.

První se týká vzniku zemětřesení a jejich následků, ale také simulace přibližného vývoje kontinentů během nadcházejících několika milionů let.

Ve druhé se návštěvníci vypraví na Měsíc a měsíce planet sluneční soustavy, na trpasličí planety a planetky, ale také až do mezihvězdného prostoru, kde navštíví tzv. exoplanety. Stále horkou novinkou vědeckého světa totiž je objev exoplanet v tzv. pásmu života, u nichž grafici z NASA vypracovali jejich možnou podobu, kterou následně poskytli i svým partnerům včetně Alternátoru.



Promítací časy ve čtvrtek 13. a v pátek 14. dubna:

10.30 50 odstínů vesmíru

11.30 Zemětřesení

14.30 50 odstínů vesmíru

15.30 Zemětřesení



Návštěvníci tak mohou absolvovat dvě různé projekce po sobě. Cena vstupného na jednu komentovanou projekci činí 50 Kč/dospělí, 30 Kč/snížené vstupné (děti, senioři, studenti, handicapovaní).

„Upozorňujeme, že v pondělí 17. dubna bude Ekotechnické centrum Alternátor uzavřeno,“ oznámil mluvčí centra Milan Krčmář.



Projekční koule, tzv. Science on a Sphere, je unikátní 3D zařízení, které vyvinuli vědci z agentur NOAA a NASA. Lze na něm zobrazit aktuální stav oblačnosti či otřesy Země, simulace dopravy či světelného znečištění, nebo i vizualizace různých vesmírných těles. V Evropě těchto projekčních koulí najdeme pouze osm.