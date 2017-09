Alternátor do školního roku vstupuje s novou otevírací dobou

Třebíč - Ekotechnické centrum Alternátor Třebíč vstupuje do nového školního roku s novou otevírací dobou. Otevřeno bude sedm dní v týdnu, a to i o většině svátků.

V centru Alternátor.Foto: Deník/ František Vondrák

„Vstupné na celý den zůstává i nadále stejné. Jednotlivci nad 15 let zaplatí 90 korun, snížené vstupné pro děti od 3 do 15 let, držitele průkazů ZTP a seniory nad 60 let činí 50 korun,“ oznámil mluvčí centra Milan Krčmář.

Rodinné vstupné stojí 225 korun v případě dvou dospělých a dvou až tří dětí, nebo 135 korun za jednoho dospělého a nejvýše dvě děti. Základní vstupné na komentovanou projekci stojí 50 korun, snížené 30 korun.

„Sejde-li se alespoň deset zájemců, pak se každou první sobotu v měsíci od 16.45 hodin uskuteční science-show se zábavnými chemickými a fyzikálními pokusy. Jednotné vstupné na ni činí 50 korun. Science-show lze po domluvě připravit i v jiné soboty,“ upozornil Krčmář.

Až do konce září si mohou zájemci v Alternátoru vypůjčit elektrokola a elektroskútry a také zdarma navštívit výstavu studentek Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno nazvanou Příběhy bláznovství. Ještě o měsíc déle potrvá výstava vystřihovánek z časopisu ABC. S ní je spojena i finanční sbírka pro handicapovanou Leušku Mácovou, kterou Alternátor vyhlásil společně se spolkem For Jane.

Otevírací doba v Alternátoru

Pondělí 8.30 – 15.30 komentovaná projekce na projekční kouli ve 14.30

Úterý 8.30 – 16.30 komentovaná projekce na projekční kouli ve 14.30

Středa 8.30 – 15.30 komentovaná projekce na projekční kouli ve 14.30

Čtvrtek 8.30 – 16.30 komentovaná projekce na projekční kouli ve 14.30

Pátek 8.30 – 16.30 komentovaná projekce na projekční kouli ve 14.30

Sobota 10.00 – 17.30 komentovaná projekce na projekční kouli v 10.30, 13.30 a 15.30

Neděle 10.00 – 14.30 komentovaná projekce na projekční kouli se nekoná